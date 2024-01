Perdita d'acqua, Sii al lavoro per riparare guasto: autobotte sul posto - Tuttoggi.info

Carenza idrica nel centro di Terni, colpa di una perdita in via Pinturicchio. Sii al lavoro

E’ una perdita su una tubazione dell’acqua che ha causato una carenza idrica venerdì mattina nella zona di via Pinturicchio, nel centro di Terni. I tecnici del Sii l’hanno individuata nella tarda mattinata e sono al lavoro per ripararla.

L’approvvigionamento idrico è tornato alla normalità in buona parte delle vie che si trovano nell’area interessata dal guasto, ma il Sii comunica che per tutta la durata dei lavori è garantito il servizio di stazionamento di autobotte ad uso utenza all’incrocio tra Via Donatello e Via Borsi. La Sii ha messo a disposizione un servizio potenziato di contact center al numero 800.913.034, da telefono fisso e da mobile.