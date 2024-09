Perdersi nel mondo degli Oggetti" di Matteo Gentili: il talento umbro che riscrive la realtà degli Oggetti - Tuttoggi.info

AltroMondo Editore e Cinquantuno Distribuzione sono lieti di annunciare l’uscita del libro Perdersi nel mondo degli Oggetti, il sorprendente nuovo romanzo di Matteo Gentili, edito da AltroMondo Editore. Matteo, un autore umbro che ci conduce in un’avventura straordinaria e coinvolgente, capace di far riflettere e appassionare con una storia unica nel suo genere.





Il libro racconta la storia di un ragazzo di diciassette anni considerato uno “sfigato” dai suoi coetanei, il cui unico rifugio sono la musica e la poesia. Ma la sua esistenza cambia radicalmente quando viene improvvisamente catapultato a Oggettilandia, un mondo abitato da oggetti senzienti e in subbuglio a causa di una guerra interna scatenata da un misterioso essere umano, Malus. Sarà proprio lui, con l’aiuto degli abitanti-oggetto, a dover riportare la pace in questa terra fantastica.





Una narrazione che evoca immediatamente il fascino e la magia di Toy Story, ma con un intreccio più profondo e maturo. Qui gli oggetti non solo prendono vita, ma diventano i protagonisti di un’epica battaglia per la loro stessa sopravvivenza. Un’avventura raccontata tra colpi di scena e struggenti poesie, che dà voce alle emozioni più nascoste degli oggetti e offre ai lettori l’opportunità di riscoprire il valore simbolico di ciò che ci circonda.





Dove Trovare il Libro

Perdersi nel mondo degli Oggetti è disponibile per l’ordine presso tutte le librerie, su Amazon e direttamente sul sito Cinquantuno.it. È possibile richiederlo anche tramite i principali grossisti come Fastbook, Terminal Video e Centro Libri.





Un’Opera che Celebra la Creatività Giovane

Il romanzo di Matteo Gentili rappresenta una ventata di freschezza e immaginazione nel panorama letterario contemporaneo. Una lettura consigliata non solo ai più giovani, ma a chiunque abbia voglia di perdersi, almeno per un po’, in un mondo dove persino gli oggetti sanno raccontare storie di coraggio, amicizia e poesia.





Non perdete l’occasione di scoprire il talento di questo giovane autore: Perdersi nel mondo degli Oggetti vi aspetta in libreria e online!





