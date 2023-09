Perde tanti soldi alle slot e manda in tilt la sala giochi

Intervento della polizia, il 30enne denunciato per danneggiamenti

Con un pugno ha mandato in frantumi il vetro della slot machine che gli aveva “mangiato” tanti soldi, mandando in tilt il sistema elettrico di tutto il locale. Il proprietario ha chiamato la polizia, che ha denunciato il 30enne per danneggiamenti.

Gli agenti della polizia di Stato di Perugia, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, sono intervenuti presso un esercizio pubblico del capoluogo dove il titolare aveva segnalato un uomo che, in escandescenza, aveva danneggiato una delle slot machine presenti all’interno del locale.

Giunti sul posto, gli operatori hanno identificato l’uomo – un cittadino romeno, classe 1993, gravato da precedenti di polizia – il quale, sentito in merito al suo comportamento, ha dichiarato di aver colpito con un pugno il vetro della slot machine, in un momento di rabbia dovuto alla perdita di un’ingente somma di denaro al gioco.

I poliziotti hanno poi sentito il titolare del locale, il quale ha riferito che, a causa del gesto, aveva subito anche un’interruzione dell’energia elettrica, ancora presente al momento dell’intervento.