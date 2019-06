Perde il controllo dell’autobus e abbatte un semaforo, conducente in ospedale

Attimi di paura, oggi pomeriggio (venerdì 21 giugno) in viale Vittorio Veneto, in corrispondenza dell’incrocio tra via Gramsci e via Martiri della Libertà (nella foto), a Città di Castello.

Il conducente di un autobus ‘Bus Italia’ della linea extra urbana zona sud, diretto verso viale Orlando, per cause ancora in corso di accertamento, ha infatti perso il controllo del mezzo appena giunto nei pressi dell’area di intersezione disciplinata dai semafori. Il mezzo pubblico ha quindi urtato, con la parte anteriore, il palo della lanterna semaforica che gestisce l’attraversamento pedonale sul lato di via Gramsci, piegandola fino a tranciarla via dalla sede.

L’autobus ha invece riportato la rottura del parabrezza e la frantumazione del vetro lato conducente. Sul posto sono arrivati la Polizia municipale tifernate e un’ambulanza del 118 per soccorrere l’autista, la cui prognosi resta ancora riservata. Non sarebbe comunque in pericolo di vita né avrebbe riportato lesioni gravi. I disagi alla circolazione sono durati per circa un’ora.

