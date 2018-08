Perde il controllo dell’auto e si ribalta, 33enne in ospedale

Brutto incidente, nel tardo pomeriggio di oggi, lungo la vecchia statale Pian d’Assino all’altezza dell’abitato di Casamorcia (Gubbio). Poco prima delle 19, un eugubino di 33 anni ha perso il controllo della sua Fiat Panda, che ha urtato il marciapiede e si è poi ribaltata davanti ad un noto ristorante della frazione.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Gubbio, che hanno estratto il conducente dalle lamiere. Il giovane è stato subito trasportato all’ospedale di Branca in codice rosso ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul luogo del sinistro anche la Polizia municipale, che ha effettuato i rilievi del caso per cercare di capire la dinamica dell’accaduto.

