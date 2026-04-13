Perde controllo della moto, muore 47enne - Tuttoggi.info

Stava viaggiando lungo il vecchio tracciato della Perugia – Ancona per far rientro a Gualdo Tadino il motociclista di 47 anni che domenica intorno alle 17 ha perso la vita dopo aver perso il controllo della moto. L’incidente è avvenuto tra Casacastalda e Sospertole.

L’uomo, un gualdese, aveva partecipato ad un raduno motociclistico a Casacastalda, la benedizione dei caschi, e stava viaggiando verso casa quando ha perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente a terra. Nonostante l’intervento dei sanitari del 118 – sul posto è arrivato anche l’elisoccorso – per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare.

(articolo in aggiornamento)