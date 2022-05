Il ministero dello Sviluppo economico a sostegno dell’imprenditoria femminile. Il Mise ha rifinanziato con 200 milioni le misure agevolative Imprese ON, a supporto della creazione di piccole e medie imprese e auto imprenditoria, e Smart&Start, per affiancare startup e Pmi innovative, destinando per ciascuna linea di intervento 100 milioni. sat/gtr