ROMA (ITALPRESS) – Nel mese di marzo battuta d’arresto per il mercato dell’auto in Italia. Ha fatto segnare -3,7% con 162.083 nuove auto immatricolate rispetto alle 168.324 del 2023. Secondo quanto rileva il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il primo trimestre di quest’anno resta comunque positivo, +5,7%, se confrontato con lo stesso periodo del 2023, ma su gennaio-marzo 2019, cioè i livelli pre-Covid, è in calo del 16%.

