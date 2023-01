Per i tecnici di Serie A Napoli campione e Kvaratskhelia rivelazione - Tuttoggi

PALERMO (ITALPRESS) – Napoli sorpresa del campionato e campione d’Italia a fine stagione, Kvaratskhelia assoluta rivelazione tra i calciatori. E’ quanto emerge dal tradizionale sondaggio di metà campionato promosso dall’ITALPRESS con la maggior parte dei tecnici di serie A (non hanno risposto i tecnici di Lazio, Monza e Roma). Napoli grande protagonista, dunque, con lo scudetto partenopeo pronosticato da tutti i tecnici coinvolti, con le uniche eccezioni del diretto interessato Luciano Spalletti che preferisce non rispondere (“vincerà chi farà più punti”) così come il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, mentre Stefano Pioli punta ancora sul suo Milan. Kvaratskhelia è stato votato come calciatore rivelazione da 10 tecnici, quindi due voti per Baldanzi (Empoli) e un voto a testa per Scalvini, Baschirotto, Carlos Augusto e Osimhen. Infine, tra le squadre che hanno maggiormente impressionato, la formazione di Spalletti ha avuto 7 voti, seguita da Lecce, Empoli e Udinese (2), infine Lazio e Monza (1).

Queste le tre domande rivolte ai tecnici:

1. Squadra rivelazione del campionato

2. Calciatore rivelazione del campionato

3. Chi vincerà lo scudetto