Cassa Depositi e prestiti ha inaugurato la nuova sede territoriale di Bari. L’iniziativa rientra in un progetto finalizzato a rafforzare ulteriormente l’impegno di CDP in Puglia e nelle regioni limitrofe. Gli uffici si trovano in Largo Nitti Valentini, e serviranno a supportare 300 enti pubblici e 7.600 imprese.

abr/mrv/red