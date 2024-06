Per anni violenta nipote della convivente, arrestato 54enne - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Per anni ha violentato la nipote della convivente. Gli agenti della Squadra mobile di Ancona hanno rintracciato e arrestato un 54enne italiano destinatario di Ordine di esecuzione per la carcerazione emesso a seguito di condanna definitiva della Corte di Cassazione, il 7 giugno scorso, per violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di una bambina, all’epoca dei fatti 11enne, nipote della convivente.

Abusi sessuali avvenuti a partire dal 2007 e proseguiti per anni, approfittando della relazione domestica e di inferiorità psichica della vittima, anche con l’uso di sostanze stupefacenti e alcoliche. L’uomo, che deve rispondere anche di pornografia minorile, è stato portato nella Casa Circondariale di Montacuto.