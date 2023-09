Per acqua e idroelettrico servono 48 mld di investimenti in 10 anni - Tuttoggi.info

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – È necessario un pacchetto d’investimenti da 48 miliardi di euro in dieci anni per superare l’emergenza idrica, recuperare acqua per le esigenze di famiglie, agricoltura e industria e rilanciare lo sviluppo dell’idroelettrico, l’unica fonte rinnovabile programmabile. È quanto emerge dallo studio “Acqua: azioni e investimenti per l’energia, le persone e i territori” realizzato da The European House – Ambrosetti in collaborazione con A2A, presentato nell’ambito del Forum di Cernobbio.

