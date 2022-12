Peppucci entra in Forza Italia, cambiano gli equilibri nel centrodestra

La consigliera regionale tuderte, che a giugno aveva lasciato la Lega, sceglie gli azzurri che raddoppiano così la presenza a Palazzo Cesaroni

Dopo l’addio alla Lega, lo scorso giugno, la consigliera regionale Francesca Peppucci ha aderito a Forza Italia, il cui gruppo a Palazzo Cesaroni, finora costituito dal solo assessore Morroni, cresce. Un passaggio di cui si parlava da tempo, ma che si materializza dopo le elezioni nazionali, che hanno ribaltato i rapporti di forza nel centrodestra, anche in Umbria. E con la governatrice Tesei che, proprio alla luce degli ultimi risultati elettorali, è chiamata a rivedere la propria squadra di Governo, con Fratelli d’Italia che preme in tal senso.

Dopo lo strappo tuderte (che aveva portato già al divorzio di Ruspolini dalla Lega), Peppucci era stata anche accostata a Fratelli d’Italia. Ora l’approdo in Forza Italia, partito del sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, che martedì mattina in qualità di membro del Coordinamento regionale azzurro, parteciperà alla conferenza stampa di Francesca Peppucci per spiegare la sua scelta, insieme a tutti gli stati generali azzurri in Umbria, a cominciare dal coordinatore Andrea Romizi.