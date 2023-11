Pepori (ANIMP) "Sezione internazionalizzazione centrale per imprese" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “La componentistica ha dato vita a parecchie sezioni negli anni e nel prossimo futuro sarà centrale la sezione internazionalizzazione per dare una mano alle piccole e medie imprese per riuscire a vendere in quei mercati dove sempre più c’è la tendenza ad avere il local content”. Lo ha detto il vicepresidente e coordinatore della Sezione Componentistica di ANIMP Marco Pepori, in occasione del focus dell’Associazione Nazionale della Impiantistica Industriale che ha riunito a Milano la sua Sezione Componentistica per analizzare trend e direttrici sulla base dei dati elaborati dal Centro Studi ANIMP, a pochi giorni dall’avvio della COP28 sul clima negli Emirati Arabi Uniti.

xh7/mgg/gtr