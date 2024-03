ROMA (ITALPRESS) – Sono oltre 17,7 milioni le pensioni in Italia al 1° gennaio 2024, di cui 13,6 milioni previdenziali e 4,1 milioni assistenziali. Lo rende noto l’Inps. L’importo complessivo annuo è pari a 248,7 miliardi di euro. Il 47,1% delle pensioni e il 62,4% degli importi in pagamento è in carico alle gestioni dei dipendenti privati: quella di maggior rilievo è il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Le gestioni dei lavoratori autonomi erogano il 28,3% delle pensioni.

sat/gsl