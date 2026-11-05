Pensioni, Bombardieri "Serve attenzione, la rivalutazione è un diritto" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna dare più attenzione ai pensionati.
Questo è un Paese che invecchia, abbiamo tutti chiaro il quadro
economico, ma questo non può pesare sui pensionati. Bisogna
affrontare la questione delle rivalutazioni, sono diritti
acquisiti e non possono essere esercitati a seconda delle
condizioni economiche. Ma questo non basta, bisogna trovare un
sistema che possa garantire anche una maggiore assistenza, un
sistema più equo, un sistema che rispetti la storia lavorativa di
chi ha lavorato e dato tanto a questo Paese e continua ad essere
un bancomat per le varie finanziarie”. Così il segretario generale
della Uil, PierPaolo Bombardieri, a margine del convegno
“Abbassare le tasse ai pensionati: una questione di giustizia”
organizzato dalla Uilp.
Questo è un Paese che invecchia, abbiamo tutti chiaro il quadro
economico, ma questo non può pesare sui pensionati. Bisogna
affrontare la questione delle rivalutazioni, sono diritti
acquisiti e non possono essere esercitati a seconda delle
condizioni economiche. Ma questo non basta, bisogna trovare un
sistema che possa garantire anche una maggiore assistenza, un
sistema più equo, un sistema che rispetti la storia lavorativa di
chi ha lavorato e dato tanto a questo Paese e continua ad essere
un bancomat per le varie finanziarie”. Così il segretario generale
della Uil, PierPaolo Bombardieri, a margine del convegno
“Abbassare le tasse ai pensionati: una questione di giustizia”
organizzato dalla Uilp.
xb1/sat/gtr