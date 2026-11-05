Pensioni, Bombardieri "Serve attenzione, la rivalutazione è un diritto" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna dare più attenzione ai pensionati.Questo è un Paese che invecchia, abbiamo tutti chiaro il quadroeconomico, ma questo non può pesare sui pensionati. Bisognaaffrontare la questione delle rivalutazioni, sono dirittiacquisiti e non possono essere esercitati a seconda dellecondizioni economiche. Ma questo non basta, bisogna trovare unsistema che possa garantire anche una maggiore assistenza, unsistema più equo, un sistema che rispetti la storia lavorativa dichi ha lavorato e dato tanto a questo Paese e continua ad essereun bancomat per le varie finanziarie”. Così il segretario generaledella Uil, PierPaolo Bombardieri, a margine del convegno“Abbassare le tasse ai pensionati: una questione di giustizia”organizzato dalla Uilp.

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