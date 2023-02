Piero Pelù in concerto a Castiglione, ma Fdi contesta i costi

Il censimento delle utenze per riallineare i dati tari

“Con un innocuo e apparentemente inoffensivo annuncio apparso sui social pochi giorni fa – prosegue la capogruppo di Fdi Traica – il Comune ha infatti annunciato che avrebbe da lì a poco avviato un censimento delle utenze per riallineare i dati sulla TARI. Invece, neanche il tempo di leggerlo, che centinaia di castiglionesi si sono già visti recapitare avvisi di pagamento da ottemperare entro sessanta giorni cui seguiranno accertamenti con sanzioni ed interessi per chi non pagherà. Costringendo così chi ha sempre puntualmente e regolarmente pagato, quanto peraltro l’Ente gli chiedeva, non un euro in meno, di sostenere spese e impegnare tempo per affidarsi ad un tecnico o per recarsi personalmente in Catasto per verificare e contestare quanto l’ignota “società specializzata” cui il Comune ha affidato gli accertamenti, avrebbe rilevato“.

L’interrogazione in consiglio comunale

Il caso diventa quindi oggetto di una interrogazione in consiglio comunale, a firma del gruppo di Fratelli d’Italia Castiglione del lago, per “ottenere chiarimenti sulla questione, già però rilevando che a fronte di interventi a carattere nazionale tesi ad attenuare la pressione fiscale sui contribuenti in questo periodo post pandemia e di crisi economica per la guerra in Ucraina, la Giunta Duca Burico ha intrapreso una strada diametralmente opposta e solo per sostenere le spese degli eventi pseudo culturali organizzati e da organizzare, non certo per soddisfare le esigenze dei cittadini in tema sociale o risolvere gli annosi e noti problemi ai cimiteri, alle strade e alle frazioni. Quindi cari concittadini castiglionesi, la prossima estate quando ballerete e canterete le note dell’artista toscano, ricordate che oltre che con il biglietto d’ingresso lo avrete pagato con gli arretrati della TARI che state ricevendo in questi giorni”.