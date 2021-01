Pellegrino non si ferma più, terza vittoria di fila in una sprint - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Prosegue senza sosta il periodo magico di Federico Pellegrino. Terza vittoria consecutiva su quattro sprint stagionali per il fondista azzurro, che comincia nel migliore dei modi il 2021 e il Tour de Ski, apertosi oggi sulla pista svizzera di Val Mustair. Il trentenne poliziotto valdostano, al sedicesimo trionfo della carriera, ha dato sfoggio di una grande condizione sin dalle qualificazioni del mattino, concluse con il miglior tempo assoluto. La show è puntualmente proseguito con un quarto di finale controllato in scioltezza e una semifinale invece combattuta, con quattro atleti praticamente allineati fino a pochi metri dal traguardo. In quel momento Pellegrino ha tirato fuori le unghie mettendo la punta dello sci davanti a quelle degli avversari, e nella finalissima che vedeva al via tre russi e due francessi ha deciso di serrare i ranghi sin dall’attacco del secondo giro, quando ha operato un allungo fantastico, che nessun avversario è stato in grado di controllare. Il campione dell’Italfondo è arrivato così a braccia alzate e si può ora godere per qualche ora anche il pettorale di leader della generale. Alle sue spalle il russo Alexander Bolshunov ha concluso al secondo posto, mentre Richard Jouve ha completato il podio davanti a Gleb Retivykh, Artem Maltsev e Lucas Chanavat. Erano usciti nei quarti di finale Francesco De Fabiani, Michael Hellweger e Davide Graz, fuori nelle qualificazioni Giandomenico Salvadori, Mirco Bertolina e Paolo Ventura. La classifica generale di Coppa del Mondo vede al comando Bolshunov con 558 punti davanti a Pellegrino con 320, quella di specialità premia invece Pellegrino con 285 davanti a Bolshunov con 241. Domani, sabato 2 gennaio, la seconda tappa (delle otto in programma) prevede la disputa di una 15 km in tecnica classica con partenza a massa alle ore 14.45 (diretta tv Raisport ed Eurosport).

