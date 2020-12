Pelè a Messi “Storie come le nostre sono sempre più rare” - Tuttoggi

RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) – “Quando il tuo cuore trabocca d’amore, è difficile cambiare il cammino. Come te, so cosa vuol dire indossare la stessa maglia tutti i giorni. Come te, so che non c’è niente di meglio del luogo in cui ti senti a casa”. E’ l’omaggio di Pelè a Lionel Messi all’indomani del record del fuoriclasse del Barcellona che, con il gol messo a segno con il Valencia, ha eguagliato il numero di reti (643) con una sola maglia detenuto da O’ Rei con il Santos.

“Complimenti per il tuo record storico – scrive ancora Pelè su Instagram -. Ma soprattutto, complimenti per la tua bella carriera a Barcellona. Le storie come la nostra, d’amore per lo stesso club così a lungo, saranno purtroppo sempre più rare nel calcio. Ti ammiro molto”.

(ITALPRESS).