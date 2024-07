Pedemontana di Palermo, Aricò "Cambierà viabilità nel capoluogo" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “Il governo regionale è in prima linea per migliorare la viabilità della Sicilia: vista la modifica demografica degli ultimi decenni Palermo non può non avere una nuova circonvallazione. Qualche mese fa abbiamo dato incarico ad Anas per una nuova progettazione e stanziato risorse rimaste dal Piano 2000-06, oggi siamo qui con tre ipotesi progettuali che cambieranno la viabilità non solo di tanti palermitani, ma di tutti coloro che ogni giorno si recano nel capoluogo e attraversano la città”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò a margine del dibattuto pubblico sulla Pedemontana di Palermo.

