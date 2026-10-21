Pecoraro Scanio "Vietare cibi ultraprocessati in scuole e mense pubbliche” - Tuttoggi.info

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Pecoraro Scanio “Vietare cibi ultraprocessati in scuole e mense pubbliche”

ItalPress

Pecoraro Scanio “Vietare cibi ultraprocessati in scuole e mense pubbliche”

Mer, 21/10/2026 - 20:03

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ROMA (ITALPRESS) – “I cibi ultraprocessati vanno proibiti, a partire dalle scuole, dagli ospedali e dalle mense pubbliche”. È l’appello lanciato da Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, dal Forum internazionale sull’agricoltura e l’alimentazione organizzato a Roma dalla Coldiretti. “È paradossale che in dieci anni sia raddoppiato il numero dei giovani con problemi di diabete e che si registri un peggioramento della salute dei cittadini anche in relazione al consumo di prodotti eccessivamente dannosi”, afferma Pecoraro Scanio, chiedendo interventi da parte del governo italiano, dell’Unione europea e di tutte le istituzioni competenti. “L’Italia, patria della dieta mediterranea e di una tradizione ortofrutticola tra le migliori al mondo, deve essere un punto di riferimento internazionale per migliorare la qualità dell’alimentazione. Il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell’Unesco rafforza questa responsabilità”, sottolinea. Pecoraro Scanio esprime inoltre apprezzamento per l’iniziativa di Coldiretti di promuovere una class action contro le multinazionali del cibo dannoso. “Dobbiamo intervenire con nettezza e orientare anche l’industria verso alimenti sostenibili, sani e di qualità, che rispettino la salute dei cittadini e garantiscano agli agricoltori un giusto guadagno”, conclude.
mgg/gsl

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