Pecoraro Scanio "Sicilia EcoDigital risposta a siccità, fare presto" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – A Catania un nuovo incontro nazionale della Rete EcoDigital “Sicilia EcoDigital. Strategie e best practice di attivisti, imprese e istituzioni per la transizione ecologica e digitale” con l’obiettivo di rilanciare un deciso cambio di passo su innovazione tecnologica green, economia circolare, azioni per la tutela dell’ambiente e contro la crisi climatica, con un focus sulle realtà virtuose siciliane.

“Le transizioni ecologica e digitale per la Sicilia sono un’occasione per affrontare con innovazione e tecnologia la sfida di una crisi climatica preoccupante: dobbiamo mettere insieme le migliori energie e fare presto, non c’è tempo”, dice il presidente della Fondazione Univerde, Alfonso Pecoraro Scanio.

fsc