 Pecoraro Scanio "Nuovo rettore Unical bel segnale per i giovani" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Pecoraro Scanio “Nuovo rettore Unical bel segnale per i giovani”

ItalPress

Pecoraro Scanio “Nuovo rettore Unical bel segnale per i giovani”

Gio, 02/10/2025 - 18:03

Condividi su:


TORINO (ITALPRESS) – Alfonso Pecoraro Scanio, già ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura e promotore della Rete EcoDigital, dalla Tecno Week di Torino ha inviato un messaggio di incoraggiamento in occasione dell’elezione del nuovo rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, eletto con il 78% dei voti. “Si tratta di un segnale importante – dichiara Pecoraro Scanio – non solo per l’ampia maggioranza con cui è stato scelto il nuovo Rettore, ma soprattutto perché parliamo di un rettore giovane, 48 anni, già capo del Dipartimento di Matematica e Informatica e riconosciuto esperto a livello nazionale e internazionale di intelligenza artificiale. È la dimostrazione che anche dal Sud, anche da territori che hanno affrontato tante difficoltà come la Calabria, può venire uno slancio autentico verso i giovani e l’innovazione”.

mca2/sat
Fonte video: Fondazione UniVerde

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!