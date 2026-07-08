Pecoraro Scanio "Nomadi digitali? Attrarre giovani affinché scelgano la Sicilia" - Tuttoggi.info

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Pecoraro Scanio “Nomadi digitali? Attrarre giovani affinché scelgano la Sicilia”

ItalPress

Pecoraro Scanio “Nomadi digitali? Attrarre giovani affinché scelgano la Sicilia”

Mer, 08/07/2026 - 15:03

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PALERMO (ITALPRESS) – “Rilanciare la transizione ecologica e digitale connessa insieme all’intergruppo regionale significa sostenere soprattutto giovani, startup, imprese innovative e istituzioni che vogliono ribadire la centralità della sfida dell’innovazione e creare lavoro attraverso un’innovazione responsabile: ecco perché lanceremo anche un osservatorio per vedere tutti i bandi per le startup”. Lo sottolinea il presidente della Fondazione UniVerde Alfonso Pecoraro Scanio a margine del convegno Palermo EcoDigital, tenutosi a Palazzo dei Normanni. “Dobbiamo attrarre i giovani anche dal resto d’Italia e d’Europa, i cosiddetti nomadi digitali, affinché lavorino in posti belli come la Sicilia, magari in piccoli centri che rischiano lo spopolamento: questi, se c’è una buona connessione, possono diventare luoghi dove soprattutto i giovani innovatori possono creare reddito, occupazione e benessere. La Sicilia è un luogo dove si vive bene se si creano le condizioni in tal senso: nel sud chi viene da altri paesi europei, se messo in condizioni di connessione vera, ha piacere di vivere almeno per una parte dell’anno in questa bellissima realtà”. xd8/vbo/mca1

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