ROMA (ITALPRESS) – “L’economia circolare è una grande sfida dell’Unione Europea, della comunità nazionale ed è indispensabile per creare un futuro sostenibile”. Lo ha detto Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, in occasione del convegno “Bioplastiche compostabili: una risorsa per l’agricoltura, un vantaggio per l’ambiente”, promosso da Fondazione UniVerde in collaborazione con Rete Nazionale Istituti Agrari e con la main partnership di Biorepack.

