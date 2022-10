sat/gtr

Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde che da ministro e leader dei Verdi era presente a Porto Alegre proprio alle iniziative ecologiste per la prima vittoria di Lula rilancia un videoappello a Giuseppe Conte e a progressisti e ecologisti per cogliere “il messaggio di speranza del voto in Brasile” ma anche l’allarme “per la forza di una destra sempre più estrema”.