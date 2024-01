Pecoraro Scanio “La pizza é cibo amico di ambiente e salute" - Tuttoggi.info

NAPOLI (ITALPRESS) – “La pizza é un cibo amico dell’ambiente e della salute, esempio di dieta mediterranea e di costo molto popolare. Dobbiamo agire per tutelarne la qualità e ora usare il prestigio di questa vera icona mondiale per vincere la nuova campagna per ottenere il riconoscimento Unesco per la cucina italiana all’insegna di sostenibilità e diversità bioculturale”. Nella giornata del Worldpizzaday nel giorno di Sant’Antuono Abate, Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e promotore della vittoriosa campagna #pizzaUnesco lancia un appello per la tutela della tipicità e per sostenere ora anche la campagna #cucinaitalianaUnesco.

