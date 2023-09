Pecoraro Scanio ”La Lega si scusi con il direttore del Museo Egizio" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Alfonso Pecoraro Scanio presidente della fondazione Univerde e già ministro dell’ambiente e dell’agricoltura difende il direttore del museo egizio Cristian Greco attaccato da esponenti leghisti e chiede le scuse della Lega e intervento del governo. “una Gazzarra indegna di un paese civile. Chiedere la rimozione di un direttore perché anni fa ha fatto un’iniziativa intelligente per avvicinare cittadini di lingua araba ad un museo ricco di reperti provenienti dal più popoloso paese arabo, l’Egitto, è semplicemente una vergogna. La Lega si scusi e il governo difenda un funzionario di qualità . L’indipendenza della cultura è un valore ma in questo caso non si viola solo questo ma direi addirittura il buonsenso”.

tvi/gtr