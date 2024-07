Pecoraro Scanio "Italia indietro su startup e innovazione" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e promotore della rete EcoDigital, rilancia da Palazzo Bocconi a Milano la sfida dell’innovazione e della transizione ecodigital.

Questi sono i propositi espressi durante l’incontro “EcoDigital: strategie per il futuro. Attivisti, startup, istituzioni e imprese per una transizione equa e sostenibile”, promosso dalla rete EcoDigital in collaborazione con W Executive e Youthquake, con media e communication partner Italpress e Opera2030, e trasmesso in diretta streaming su Radio Radicale.

