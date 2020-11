Pecoraro Scanio "I ristoranti vanno aiutati" - Tuttoggi

“Sono particolarmente soddisfatto della risposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, GiuseppeConte, al Presidente della Federazione Italiana Cuochi – FIC, Rocco Pozzullo, in cui il premier si dichiara pronto a condividere le proposte avanzate per un rilancio del settore”. Lo afferma Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, in un video diffuso sui social network.

sat/com