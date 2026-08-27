Pecoraro Scanio “Governo investa subito in tutela aree marine protette" - Tuttoggi.info

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Pecoraro Scanio “Governo investa subito in tutela aree marine protette”

ItalPress

Pecoraro Scanio “Governo investa subito in tutela aree marine protette”

Gio, 27/08/2026 - 14:03

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ROMA (ITALPRESS) – “Il mare non è una discarica e la lotta alla plastica e a ogni forma di inquinamento deve essere una delle priorità centrali di qualunque Governo e Parlamento”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde ed ex Ministro dell’Ambiente, rilanciando l’urgenza di accelerare le politiche di tutela del patrimonio marino italiano. “L’Italia ha sottoscritto impegni internazionali precisi che prevedono il raggiungimento, entro il 2030, del 30% di aree marine protette. È un obiettivo fondamentale per la salvaguardia della biodiversità, degli ecosistemi e delle economie legate al mare”, sottolinea Pecoraro Scanio.

gsl

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