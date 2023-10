Pecoraro Scanio "Emergenza climatica in atto e governo rimane inerte" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “Milano sott’acqua, torrenti e fiumi che esondano in tutto il Nord, ponti che crollano e il governo parla di altro. Una legge di bilancio di tasse e tagli a scuola,sanità e ambiente che ignora la crisi climatica. Ma dove vivono?”. Lo chiede Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde che, da ministro dell’ambiente, organizzò la conferenza sull’adattamento al cambiamento climatico e propose un piano di 13 azioni, e lo fa in un video da Milano aggiungendo: “non possiamo evitare la crisi climatica, ma possiamo evitare i morti e ridurre i danni con una seria azione di prevenzione e allerta. Ecco perché chiedo un commissario straordinario permanente per l’emergenza climatica con poteri efficaci e fondi. Dopo le tragedia di Ischia e dell’Emilia Romagna furono ripetute le promesse di dare priorità contro il dissesto idrogeologico in tutta Italia invece il governo è inerte. Occorre agire”.

(ITALPRESS).

