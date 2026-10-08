Pecoraro Scanio "Da Torino sfida di startup e imprese per innovare l'Italia" - Tuttoggi.info

TORINO (ITALPRESS) – “L’Italia deve sostenere con maggiore determinazione le startup innovative, in particolare quelle fondate dai giovani, ma non basta aumentare i finanziamenti. Occorre creare le condizioni affinché l’innovazione incontri concretamente il sistema produttivo e venga adottata dalle imprese che possono beneficiarne”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, promotore della Rete EcoDigital ed ex Ministro dell’Ambiente e delle Politiche Agricole, intervenendo a Torino in occasione di uno dei più importanti appuntamenti europei dedicati all’innovazione. “Troppo spesso – sottolinea Pecoraro Scanio – abbiamo eccellenti idee, competenze e tecnologie che faticano a trasformarsi in soluzioni diffuse. La vera sfida è costruire un ponte stabile tra chi innova e chi produce, favorendo l’incontro tra start-up, ricerca, istituzioni e imprese”.

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