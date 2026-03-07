 Pecoraro Scanio "Agricoltura EcoDigital guidata da donne e giovani" - Tuttoggi.info
Pecoraro Scanio “Agricoltura EcoDigital guidata da donne e giovani”

ItalPress

Sab, 07/03/2026 - 15:03

TORINO (ITALPRESS) – Alla vigilia della festa della donna si è tenuto al Mercato del Corso di Torino “Piemonte EcoDigital – Giovani e donne al centro della transizione tra agricoltura e innovazione”, l’appuntamento promosso dalla rete EcoDigital in occasione della Festa della Donna con la collaborazione di Coldiretti Torino e Coldiretti Donna e giovani impresa. Un confronto concreto tra istituzioni, imprenditrici agricole e startup dell’ecosistema italiano, sullo sfondo di dati che parlano chiaro: 121,6 milioni di euro investiti nell’AgriFoodTech nel 2024, +18% in un anno, 501 startup attive e oltre 4.000 nuovi posti di lavoro. “L’agricoltura è il settore che può guidare la trasformazione ecologica invece di subirla. La sfida ecodigital serve sia sull’attenzione ecologica sia sull’uso migliore del digitale: dall’agricoltura di precisione alle nuove forme idroponiche, c’è moltissimo da fare. E i giovani e le donne sono stati il motore di questa innovazione”, ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e promotore della rete #EcoDigital.

sat/mca1
(Fonte video: Fondazione UniVerde)

