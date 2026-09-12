Pecoraro Scanio "A Venezia successo per il video EcoDigital pro Mediterraneo" - Tuttoggi.info

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Pecoraro Scanio “A Venezia successo per il video EcoDigital pro Mediterraneo”

ItalPress

Pecoraro Scanio “A Venezia successo per il video EcoDigital pro Mediterraneo”

Sab, 12/09/2026 - 17:02

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ROMA (ITALPRESS) – “Il riconoscimento arriva in un momento particolarmente significativo, segnato dall’approvazione della legge per l’istituzione dell’Area Marina Protetta di Capri dopo decenni di attesa. Una vittoria importante, ma anche una nuova partenza: il viaggio verso un Mediterraneo più protetto continua attraverso le aree marine già esistenti e quelle ancora da realizzare”, dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e promotore della rete EcoDigital. E ha aggiunto “Da Venezia parte così un messaggio rivolto soprattutto ai giovani: l’Italia, con il suo straordinario patrimonio costiero e marino, può diventare un punto di riferimento nella difesa della biodiversità e nella lotta ai cambiamenti climatici”.
mrc/mca2
(Fonte video: Fondazione UniVerde)

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