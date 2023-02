Pecoraro Scanio a Gualtieri "Venga a Tivoli e rinunci a inceneritore" - Tuttoggi

Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde, in un video lanciato dall’isola ecologica e impianto moderno di Tivoli, lancia un appello al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: “Tivoli era 10 anni fa in emergenza rifiuti. Oggi è eccellenza italiana certificata dal ministero dell’Ambiente per riduzione dei rifiuti e gestione efficace. Basta rincorrere le lobby e gli affari degli inceneritori. Qui guadagnano vendendo materiali raccolti con la differenziata e producono compost dai rifiuti organici”. vbo/gtr