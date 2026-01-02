 Pecoraro "Salvare le aree interne dallo spopolamento" - Tuttoggi.info
Pecoraro “Salvare le aree interne dallo spopolamento”

ItalPress

Ven, 02/01/2026 - 15:03

ROMA (ITALPRESS) – Appello al governo per un 2026 dedicato ai piccoli comuni a rischio spopolamento o estinzione usando l’anno internazionale Onu dedicato a pascoli e pastori, volontariato per la sostenibilità e donne in agricoltura. A lanciarlo è Alfonso Pecoraro Scanio già ministro di Agricoltura e ministro dell’Ambiente e ora presidente di Fondazione UniVerde e del comitato scientifico di Campagna Amica, che aggiunge: “Servono incentivi e detassazioni per chi mantiene o insedia attività commerciali, artigianali e agricole nei piccoli comuni con particolare attenzione a giovani e donne. E gli anni internazionali 2026 proclamati dall’Onu sono la giusta occasione”.

sat/mrv

