Pechino Express 2025, nel cast di concorrenti anche due sorelle umbre | Sono Debora e Samanta Togni - Tuttoggi.info

In pieno svolgimento la registrazione di Pechino Express 2025, che tra i concorrenti vedrà anche due sorelle ternane, Debora e Samanta Togni.

“L’edizione di Pechino Express 2025 ci accompagnerà lungo una delle rotte più sorprendenti di sempre, partendo dalle Filippine per poi attraversare il nord della Thailandia e terminare in Nepal. Una corsa che partirà dall’Oceano Pacifico fino ad arrivare nel Paese ricchissimo di vette sopra gli ottomila metri di altitudine”, si legge nella nota di presentazione del programma, nuovamente condotto da Costantino della Gherardesca, affiancato da Fru come inviato speciale.

Le nove coppie in gara, zaino in spalla e pochi soldi e provviste al seguito, sono i ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo; il comico Gianluca Fubelli (Scintilla) e la cantante Federica Camba; Jey e Checco Lillo; la modella Ivana Mrázová e l’ex gieffina Giaele De Donà; l’ex ginnasta Jury Chechi e l’ex canoista Antonio Rossi; l’attore Giulio Berruti e il modello Nicolò Maltese; l’attrice Nathalie Guetta e Vito Bucci; la cantautrice Dolcenera e Gigi Campanile; l’ex maestra di Ballando con le Stelle Samanta Togni con la sorella Debora.

Come spiega la scheda di presentazione del programma, “Samanta e Debora Togni sono due sorelle di Terni, in Umbria, con una madre ex ballerina e padri diversi, che incarnano opposte personalità. Samanta ha seguito la passione per la danza, iniziando a competere a livello internazionale a 13 anni e trasferendosi in America per collaborare con l’ucraino Maksim Chmerkovskiy. Ha partecipato alla prima edizione di Ballando con le stelle, vincendo nel 2016 con l’attore Iago Garcia. Ha anche intrapreso una carriera di conduttrice, lavorando in programmi come “Unomattina”, “Festival di Castrocaro” e “Amarsi un po’ – Istruzioni per l’uso”. Debora, invece, vive in Umbria e lavora come muratore d’inverno e bagnina d’estate, oltre a essere istruttrice in palestra. Ha uno spirito rock e spontaneo, è allergica alle regole e non si è mai sposata, vivendo una vita da libera”.