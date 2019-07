Pd, in Umbria via alle Feste dell’Unità con un occhio alle elezioni

Agosto sarà un mese ricco di iniziative, incontri, confronti, a partire dalle Feste de L’Unità, per il Partito Democratico dell’Umbria. Se ne è parlato ieri pomeriggio, in occasione dell’assemblea dei circoli che si è svolta alla presenza del commissario Walter Verini per fare il punto sugli impegni del Pd nelle città, anche in vista delle prossime scadenze.

“Nelle prossime settimane – fa sapere Verini – saremo fra i cittadini per parlare dell’Umbria e del suo futuro. Sarà un impegno collettivo sulle idee, per incontrare le persone e creare sempre più momenti di partecipazione e di confronto che possano arricchire il nostro progetto. Nel mese di agosto – ancora Verini – rilanceremo anche la campagna di tesseramento per far crescere la nostra comunità e il Pd nei territori. Abbiamo davanti a noi appuntamenti cruciali, a partire dalle regionali, e abbiamo il dovere di aprire finalmente una fase nuova, di aprirci, di contaminarci, di coinvolgere, parlando con la società, con le persone e costruendo un campo largo che sia all’altezza della sfida: dare all’Umbria un governo di prospettiva e difendere i valori che hanno sempre caratterizzato le politiche e l’ispirazione delle grandi tradizioni progressiste; e non consegnare l’Umbria a una destra pericolosa e razzista, che semina odio per racimolare voti”.

