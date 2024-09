Pbm: componenti in pronta consegna per il .50 Bmg - Tuttoggi.info

Dopo la classificazione sportiva del primo modello di carabina in calibro .50 Bmg (altri ne seguiranno a breve), molti appassionati si domandano giustamente dove sia possibile approvvigionarsi di bossoli e palle “civili” per l’allestimento delle relative munizioni per il tiro sportivo a lunga distanza. La Pbm munizioni di Poggibonsi (Si) rende noto di avere già in pronta consegna sia un allestimento di palle monolitiche di differente peso e profilo (tra le quali la peculiare Ifs a “punta infinita” di 600 grani, probabilmente la calibro .50 con il più elevato coefficiente balistico sul mercato), sia i relativi bossoli. Questi ultimi sono brevettati e realizzati mediante una costruzione bi-componente, con fondello in acciaio e corpo in Ergal 7075. Questo tipo di costruzione, oltre ad assicurare una perfetta concentricità del corpo rispetto ai classici bossoli ricavati per estrusione, garantisce anche una elevata elasticità che può arrivare anche a consentire il riutilizzo (per non meno di 3 ricariche) senza necessità di ricalibratura del corpo o anche del solo colletto.

Info: www.pbm-ammo.com

L’articolo Pbm: componenti in pronta consegna per il .50 Bmg proviene da Armi e Tiro.