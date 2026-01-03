Paziente deruba altro paziente al Pronto Soccorso - Tuttoggi.info

Nella mattinata di ieri 2 gennaio, la Polizia di Stato è intervenuta presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Santa Maria” di Terni a seguito della segnalazione di un furto avvenuto all’interno della sala di degenza del triage interno. Un paziente, addormentatosi momentaneamente sul proprio lettino, al risveglio si è accorto del furto di un portadocumenti contenente effetti personali e documenti. Gli immediati accertamenti svolti dal personale del Posto Fisso di Polizia consentivano di individuare un altro degente come sospetto autore del furto.

Paziente deruba altro paziente al Pronto Soccorso

Nel corso delle verifiche, parte della refurtiva è stata rinvenuta addosso all’uomo e successivamente, grazie all’intervento della Squadra Volante, recuperata integralmente. Tutti gli oggetti sottratti sono stati restituiti al legittimo proprietario. Il soggetto, cittadino straniero, è stato accompagnato in Questura, compiutamente identificato e denunciato per il reato di furto.