Pavlovic colpisce Simeone, arbitro assegna rigore: proteste in Milan-Torino - Tuttoggi.info

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Pavlovic colpisce Simeone, arbitro assegna rigore: proteste in Milan-Torino

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Pavlovic colpisce Simeone, arbitro assegna rigore: proteste in Milan-Torino

Sab, 21/03/2026 - 22:03

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(Adnkronos) –
Proteste in Milan-Torino. Oggi, sabato 21 marzo, i rossoneri hanno ospitato i granata nel match valido per la 30esima giornata di campionato, in una partita caratterizzata anche da un episodio arbitrale. Nel finale di gara infatti l’arbitro assegna un calcio di rigore ai granata per fallo di Pavlovic su Simeone, provocando le proteste rossonere. 

Succede tutto all’82’. Sul punteggio di 3-1, il Torino si getta in avanti sperando di riaprire la partita e un flipper in area favorisce l’inserimento di Simeone, che si ritrova solo davanti a Maignan ma subisce l’intervento di Pavlovic. Il difensore serbo allunga una mano verso l’attaccante argentino che cade a terra mimando un colpo al volto. 

L’arbitro Fourneau lascia inizialmente correre, ma viene richiamato dal Var al termine dell’azione. Dopo revisione al monitor, il direttore di gara assegna calcio di rigore al Torino, provocando le proteste di Allegri, che si rivolge al quarto uomo dicendo: “Io provo a stare calmo, ma mi fate passare la voglia di allenare”. Dal dischetto Vlasic spiazza Maignan e firma il gol del 3-2. 

 

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