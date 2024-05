Pavia, sei arresti per truffe ad anziani - Tuttoggi.info

PAVIA (ITALPRESS) -I Carabinieri di Voghera hanno tratto in arresto 6 individui ritenuti responsabili di associazione per delinquerefinalizzata alla commissione di numerose rapine, furti in abitazione e truffe nei confronti di anziani commessi negli ultimi mesi nelle province di Pavia, Alessandria e Vercelli.(ITALPRESS)

gtr/trl