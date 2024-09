PAVANELLI (M5S): “Umbria, approvata legge centrodestra sulla famiglia che riporta al medioevo” - Tuttoggi.info

“Il centrodestra umbro è riuscito nel suo intento di approvare la legge sulla famiglia più anacronistica di sempre. Una proposta che prevede un solo modello di famiglia, quello tradizionale, che va preservato e tutelato da tutto e tutti, compresi i diritti universalmente riconosciuti come il diritto al divorzio. Per non parlare dell’aborto che continua ad essere un tabù. La legge è piena di iniziative antiabortiste comprese quelle a favore delle associazioni del settore che si consente di fare entrare dentro i consultori, forse dimenticando che già prima di questa legge l’Umbria era una delle regioni d’Italia in cui è più difficile abortire. Fortunatamente la legislatura Tesei è agli sgoccioli. Presto le idee medioevali o nostalgiche del centrodestra torneranno ad appartenere al passato”. Così in una nota la deputata del Movimento 5 Stelle, Emma Pavanelli.



