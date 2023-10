Paura al lago, donna sprofonda un metro nella melma | Salvata dai Vigili del fuoco - Tuttoggi.info

Lago Trasimeno, paura per una donna che è rimasta intrappolata nella melma del lungolago. Zona transennata da Polizia Locale

Nella mattina di oggi, 8 ottobre, i Vigili del Fuoco di Città della Pieve sono intervenuti presso il lungolago di Castiglione del Lago, in viale Garibaldi, per un soccorso ad una donna che stava percorrendo il percorso pedonale: improvvisamente, la donna, è rimasta intrappolata nella melma, sprofondano di almeno un metro. La signora è stata raggiunta, soccorsa e recuperata mediante l’utilizzo della scala italiana in dotazione. Sul posto anche la Polizia Locale per transennare la zona ai fini della sicurezza del tratto pedonale. Nessuna immagine.