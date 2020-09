Patuanelli “Superbonus diventerà strutturale”, Fiaip “Buona notizia” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “Il superbonus al 110 per cento sulle

ristrutturazioni edilizie, tutto il pacchetto per l’innovazione e

il trasferimento tecnologico, la decontribuzione per il lavoro

dipendente: abbiamo approvato misure importanti che renderemo

strutturali”. Lo dice, in un’intervista a La Stampa, il ministro

dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli.

Per il presidente nazionale Fiaip Gian Battista Baccarini “rendere strutturale il Superbonus 110% per gli interventi di efficientamento energetico e di consolidamento sismico degli edifici, cosi come annunciato oggi dal Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli in un’intervista a La Stampa, è senz’altro una buona notizia per l’immobiliare”. “Come Fiaip – aggiunge – abbiamo sin da subito proposto al governo questo necessario correttivo e attendiamo che l’annuncio del ministro Patuanelli si concretizzi in Consiglio dei Ministri, insieme a una netta semplificazione e a una necessaria sburocratizzazione delle procedure di accesso alle agevolazioni fiscali per tutti i cittadini”.

(ITALPRESS).