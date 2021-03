“Il Nutriscore promuove pratiche che non diminuiscono l’impatto dei cibi sull’ambiente”. Lo ha detto il ministro per le Politiche Agricole Stefano Patuanelli, incontrando i giornalisti a Bruxelles dopo una riunione con il vicepresidente della Commissione Ue Frans Timmermans, in merito al sistema di etichettatura che indica il grado di salubrità dei cibi.

