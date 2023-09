Patto ecologista riformista, a Sellano la Festa nazionale

Tanti gli invitati nei panel

Si parlerà di comunità e di scuola, di agricoltura ed economia circolare, cooperazione ed energia, sanità e aree interne, di opportunità e fragilità. Tutto questo alla Festa nazionale dell’associazione Patto ecologista riformista (Per), che si terrà nel centro di Sellano da venerdì 29 settembre a domenica primo ottobre. Nel borgo che domina le colline ai confini tra Umbria e Marche si sono dati appuntamento cittadini, amministratori locali, esponenti del mondo istituzionale, associativo e imprenditoriale, dai settori “profit” a quelli dell’economia del dono. Un programma che prevede un nutrito numero di incontri e momenti di confronto sui vari temi, come anche intrattenimento musicale, animazione teatrale e buon cibo.

“Associazioni, aziende e cittadini più avanti rispetto alla politica dello scontro a oltranza”

“Oggi la sfida – spiegano gli organizzatori della Festa nazionale di Per – è quella di immaginare il futuro, e spesso associazioni, aziende e gli stessi Comuni sono più avanti rispetto alla politica dello scontro a oltranza. Da questo parte la scelta di Per di porsi in ascolto. Le risposte sono sempre plurime. Infatti, la transizione ecologica e le necessarie riforme si devono accompagnare a pensieri e azioni che permettano di valorizzare le opportunità presenti. Le attuali circostanze rendono possibili altre proposte e altre attrattive. Occorre qualcuno che si assuma la responsabilità di attuare decisioni concrete e coraggiose. Qualcuno che compia l’umile scelta di riprovare a tessere le relazioni; che condivida gli strumenti necessari per ricostruire fiducia nelle possibilità di cambiare in meglio le nostre vite. Il tutto partendo, in particolare, dalle realtà territoriali. Con la consapevolezza che viviamo sempre in contesti comunitari locali e globali. La volontà di Per di perseguire il bene comune, nonostante i limiti e la complessità della realtà – concludono i responsabili di Per -, passa per un processo di partecipazione, di scambio, di confronto, per trovare insieme risposte e soluzioni”.

Il programma

La tre giorni dell’associazione Patto ecologista riformista a Sellano si apre venerdì 29 settembre alle ore 10 con un incontro sul tema “Scuola, una prospettiva Per una nuova consapevolezza civica”, con Flavio Lotti (Scuole di pace), Roberto Battista (associazione Lumi – Italia che cambia), Adorno Marazzina (già sindaco di Zelo Buon Persico), insieme a insegnanti e alunni delle scuole di Sellano. Alle ore 17, un incontro pubblico su “Laudato si’ – Comunità tra fragilità e opportunità”, con don Bruno Bignami (direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Conferenza episcopale italiana) intervistato dal giornalista Daniele Morini, direttore responsabile del settimanale La Voce e dell’emittente Umbria Radio InBlu. In serata, degustazione di piatti locali a cura della Pro Loco di Sellano e concerto dal rock al pop con la band “Living”. Sabato 30 settembre, alle ore 10 ci sarà l’incontro su “Sanità pubblica e privatizzazioni”, con la partecipazione di Fabrizio Rasimelli (Avis Perugia e rete Doniamoci), Carlo Di

Somma (Confcooperative Umbria), Silvana Cesani (consigliere comunale di Lodi con delega alla Salute), Mario Mazza (Acli Sud Milano), Enrico Bosani (coordinamento lodigiano Diritto alla Salute), Andrea Villa (presidente provinciale Acli Milano). In parallelo, sempre alle ore 10, un incontro sullo “Sviluppo delle aree interne rurali e di montagna”, coordinato da Enrico Petriccioli (Istituto di studi sulla montagna), con la partecipazione di Tommaso Dal Bosco (Federbim), Marco Bussone (Uncem), Piero Torchio (Federforeste), Gian Battista Bischetti (UniMont), Stefano Masini (Coldiretti), Corrado Cozzani (Consorzio Canale lunense), Antonio Nicoletti (Legambiente) e Riccardo Santolini (Unipu).

Gli interlocutori

Alle ore 15, si parla di mobilità con Dario Balotta (Osservatorio nazionale liberalizzazioni e trasporti – Onlit), Luca Talotta (influencer mobilità sostenibile), coordinati da Corrado Poli. Sempre alle ore 15, incontro sull’economia circolare con Elena Gubetti (sindaco di Cerveteri), Marco Alteri (consigliere comunale di Albano Laziale) e Marco Cacciatore (già consigliere della Regione Lazio). Alle ore 17, incontro su “Cooperative di comunità e comunità energetiche”, con il coordinamento di Ivan Stomeo (già sindaco di Melpignano), Massimo Monetti (Confcooperative), Pierluigi Ferraro (assessore all’Ambiente di Montelabbate). In contemporanea, la sessione dedicata all’agricoltura, coordinata da Pierluca Oldani (sindaco di Casorezzo), con Alessandro Bricchi (Confagricoltura Milano, Lodi, Brianza), Paolo Barchetta (gruppo Euronovo) e Domenico Scotti (azienda agrituristica Scotti). In serata, degustazione di piatti locali a cura della Pro Loco di Sellano e “Il canto dei diavoli”, intrattenimento satirico-dantesco a cura dell’associazione “Tutti meno uno” di Ravenna, con Cesare Flamigni e Giovanna Vigilanti, e poi “Oj Luna”,

musiche e canti della tradizione del Sud d’Italia. La Festa nazionale di Per si concluderà domenica primo ottobre con “Confronto prospettico: idee, proposte, sinergie Per il futuro”, con la partecipazione di molti dei protagonisti della manifestazione. Per informazioni e dettagli si può consultare il sito

Internet www.pattoecologistariformista.it.