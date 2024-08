Patruno "La Puglia meta turistico-culturale di eccellenza" - Tuttoggi.info

BARI (ITALPRESS) – Torna PhEST, il festival internazionale di fotografia e arte. La nona edizione animerà dal 30 agosto al 3 novembre Monopoli con un programma suggestivo, incentrato sul tema del sogno. A margine della conferenza stampa di presentazione, il direttore generale del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Aldo Patruno, ha sottolineato che quella appena trascorsa è stata “un’estate clamorosa dal punto di vista degli eventi culturali, di spettacolo e festa”. Per il direttore, il PhEST “apre una stagione che consolida sempre di più la Puglia quale destinazione turistico-culturale di eccellenza. Un festival internazionale dedicato alla fotografia, una delle forme di espressione dell’arte più forti, più significative. È giunto alla nona edizione e quando si va verso i dieci anni vuol dire che l’evento si è radicato nel territorio, ha saputo intercettare il bisogno culturale di questa Regione e non soltanto di Monopoli. E quest’anno va ad affrontare un tema impegnativo, il tema del sogno: dopo tante branche della cultura e dell’arte esplorate in questi anni, oggi si va ad esplorare il tema più complesso, il sogno, nel centesimo anniversario del Manifesto del surrealismo di André Breton, con una mostra straordinaria dedicata a Man Ray, che è stato uno degli interpreti più significativi di questo filone d’arte. Da parte mia, in nome della Regione e del presidente Emiliano va un ringraziamento profondo alla squadra straordinaria, giovanissima, molto sul pezzo e orientata alla ricerca che ha lavorato in questi anni a questa iniziativa che ormai possiamo considerare una di quelle di riferimento del palinsesto culturale e turistico della nostra della nostra Regione, in una città che turisticamente sta esplodendo e ha scelto di orientare il suo successo turistico su una prospettiva di qualità di cui questa manifestazione è una delle massime espressioni”. xa2/vbo/gsl