Patente rinnovata a latitante ternano, denunciato medico perugino suo cognato

Accusato di traffico di stupefacenti, l'uomo era latitante a Zanzibar ma era stato aiutato ad avere il rinnovo della patente di guida

Era latitante dopo essere stato accusato di traffico di sostanze stupefacenti, ma era riuscito ad ottenere il rinnovo della patente di guida italiana. Dopo varie indagini, gli inquirenti hanno denunciato un medico di Perugia: sarebbe stato lui, infatti, a far ottenere al ricercato – un uomo di Terni, che tra l’altro è suo cognato – la patente rinnovata. Ora per il dottore, insieme a sua moglie (sorella del latitante), è stato chiesto il rinvio a giudizio. L’udienza davanti al gup si terrà a marzo: i due sono accusati di concorso in falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici e di errore determinato dall’altrui inganno.

Tutto è iniziato nel 2019: dopo una complessa indagine, la Procura di Perugia ha chiesto ed ottenuto dal gip del tribunale perugino una misura cautelare nei confronti di numerose persone, indagate per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Uno di loro, residente a Terni, era stato dichiarato latitante: aveva infatti fatto perdere le sue tracce subito dopo l’emissione del provvedimento cautelare nei suoi confronti.